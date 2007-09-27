На Львівщині закривають проекти допомоги ВІЛ-інфікованим

Громадські організації, які займаються проблемами профілактики ВІЛ-СНІДу в області, з жовтня припиняють деякі свої проекти. Про це заявила керівник благодійного фонду „Всі разом” Галина КАМІНСЬКА.

«Припиняється проект „Зменшення шкоди від ін`єкційного вживання наркотиків”, обмін шприців і дезинфікуючих засобів. І це всупереч тому, що наркозалежні залишаються найбільшою групою ризику серед ВІЛ-інфікованих Львівщини», - сказала вона.

За її словами, влада міста й області, не хоче цього визнавати, а за вісім років існування проекту організація так і не змогла одержати від влади приміщення для обміну шприців.

КАМІНСЬКА також підкреслила, що ніхто не відстежує те, скільки одержує область грошей на профілактику СНІДу, скільки витрачає, «немає конкретних програм, з конкретними кроками».

„Ми не можемо працювати в таких умовах. У нас складається враження, що ми як експеримент: що буде, якщо нічого не робити”, - додала вона.

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