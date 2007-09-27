У Японії продається антистресове молоко

Японська молочна компанія Nakazawa Foods заявила про початок продажу нового молока, розробленого спеціально для людей, схильних до стресу, вартістю 43 долари за пляшку.

Компанія почне випуск цілої лінії молочних продуктів для «людей, схильних до постійного стресу», йдеться в повідомленні компанії.

Вартість нового молока майже в 30 разів перевищує ціну на звичайне молоко навіть в японській столиці, відомій своєю дорожнечею.

Молоко для нової лінії продуктів береться від корів раз на тиждень удосвіта, оскільки саме у цей момент у ньому міститься найбільша кількість гормону мелатоніну, який допомагає організму боротися зі стресом.

За інформацією компанії, в новому молоці міститься в три-чотири рази більше цього гормону, ніж у звичайних молочних продуктах.

Сегодня