Як пережити літо в офісі

В Україну прийшла спека. А разом з нею й мука для мешканців мегаполісу. Більшість з них працюють в бетонних задушливих офісних центрах. Працювати треба, а голова чавунна, дихати нічим, погляд не фокусується - це літній офісний синдром. Як з ним поборотися, розповідає сімейний лікар Олеся Донченко.

Масажуйте біологічно активні точки

Коли особливо душно і жарко, до непритомності, можна привести себе в порядок, масажуючи біологічно активні точки. По-перше, енергійно потріть вуха (на них дуже багато активних точок). Потім з силою натисніть на ніготь великого пальця (правої руки - у правшів, лівої - у лівшів), натисніть до болю на точку під носом, ущипніть себе за стегно. На біль організм відреагує викидом адреналіну, судини розширяться, робота всіх систем активізується.

Якщо важко дихати, покладіть під язик таблетку валідолу або просто льодяник: у під`язикової зоні є точка, стимулююча роботу серцево-судинної системи.

Тренування упорядкує думки

Встаньте прямо, закрийте очі, дозвольте думкам текти вільно. Зробіть глибокий вдих. Підніміть руки вгору, перехрестіть їх над головою і візьміться за лікті. На видиху нахиліться вліво, замріть на деякий час у цій позі і на вдиху випрямитеся. Повторіть вправу з нахилом вправо. На закінчення прогніться вперед, не згинаючи спину, і залишіться в цій позі на десять секунд. Таке тренування приведе думки в порядок і зарядить енергією. Позбутися втоми допоможуть присідання, колові обертання і нахили голови.

Фітнес для очей

Втомилися очі, а голова, здається, назавжди втратила здатність народжувати розумні думки? Займіться фітнесом для очей. Відірвіться від комп`ютера, розслабтеся, дозвольте погляду блукати по навколишніх предметах. Потім енергійно пообертайте очима, «постріляйте» ними з боку в бік, знизу вгору, відкривайте і закривайте, на пару секунд затримайте погляд на кінчику носа, потім спробуйте розгледіти дальні будинки у вікні, помрійте про відпустку ... І знову - до кінчика носа, потім знову за вікно. Повторити 10 разів.

Відмовтеся від кави на користь фруктового чаю

Мозок, що плавиться через спеку, врятують тонізуючі чаї зі шматочками фруктів і ягід: шипшини, полуниці, апельсина, грейпфрута. Кращий варіант - чашка гарячого (!) зеленого чаю з кардамоном, вербеною або імбиром для регуляції теплообміну.

Мінеральна вода допоможе відновити водно-сольовий баланс. Допомагають охолодитися морси з журавлини і брусниці, вода з лимонним соком або з парою крапель м`ятного масла і свіжовичавлені соки, особливо апельсиновий.

А ось любов до кави варто остудити. Вона, звичайно, бадьорить, але ще й діє, як сечогінне. Зневоднення ж призводить до швидкої втоми.

До життя поверне м`ята

Ефірні олії можуть істотно полегшити життя офісному працівнику. Нанесіть пару крапель олії м`яти, лаванди, лимонника, безсмертника або грейпфрута на хустку і носіть з собою. У легкій хмаринці аромату вам буде свіжо і комфортно. Краплею олії змастіть скроні та зап`ястя. Або капніть у долоню, розітріть, піднесіть до обличчя і глибоко вдихніть кілька разів. Краплю м`ятної ефірної олії крапніть на язик - дихати відразу стане легше.

На обід - огірок

У спеку зазвичай не до їжі. Але деякі продукти і освіжають чудово, і шлунку нудьгувати не дають. Відмінно охолоджує звичайний огірок. Можна їм і просто похрумтіти, і тарілку зеленого гаспаччо (протертий огірок, мінеральна вода, м`ята) за бізнес-ланчем проковтнути. Допомагають справитися зі спекою скибочка дині або кавуна, томати, стебла селери і грейпфрути.

Менше косметики

І остання порада. На час спеки краще забудьте про косметику - чим її менше, тим вам простіше жити. У ящику офісного столу зберігайте термальну воду-спрей. Побризкали на обличчя, під коліна, на зап`ястя і ліктьові згини - і життя налагодилося! Прекрасно освіжають обличчя зволожуючі емульсії, денні креми і гелі з ментолом.