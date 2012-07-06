Хто утилізуватиме медичні відходи?

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України "Про відходи", врахувавши всі пропозиції Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 259 із 266 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено заходи щодо створення системи збирання, видалення, знешкодження, утилізації відходів, що утворюються у процесі надання послуг з охорони здоров`я людей, ветеринарних послуг, пов`язаних з цими дослідних робіт.

У даному законі містяться положення стосовно розмежування повноважень органів виконавчої влади стосовно розроблення та впровадження заходів із поводження з такими відходами.