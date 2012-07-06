Білл Гейтс зізнався в тому, що він невиліковно хворий

Один з найбагатших людей планети, мільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс зробив сенсаційну заяву: ось уже понад 10 років він страждає однією з найважчих хвороб, яка руйнує нервову систему людини - хворобою Паркінсона

Гейтс в інтерв`ю американському каналу CBS зізнався, що повідомлення про хворобу 10 років тому стало для нього таким потрясінням, що він не міг розповісти про неї нікому, навіть найближчим людям. За словами Гейтса, йому знадобився довгий термін для того, щоб звикнути до думки про те, що він невиліковно хворий - він не міг змиритися з такою «несправедливістю», пише Фокус.

«Найбільше я боявся, що до мене будуть ставитися, як до тяжкохворого, що коли я буду входити в кімнату, всі, хто в ній знаходиться, будуть обговорювати мій стан і мою хворобу. Я також не хотів лякати своїх дітей. І, звичайно ж, я боявся, що мою роботу не будуть сприймати всерйоз », - сказав він.

За словами Гейтса, захворювання йому поки вдається тримати під контролем завдяки активному лікуванню.

«Я приймаю таку кількість стероїдів, що боюся, скоро бейсбольна ліга заборонить мені дивитися їхні матчі навіть по телевізору», - намагається жартувати мільярдер. Гейтс вважає, що своїм відвертим зізнанням зможе підтримати інших людей з хворобою Паркінсона і вселити в них надію.

Хвороба Паркінсона (тремтливий параліч) - хронічне прогресуюче захворювання головного мозку, вперше описане в 1817 році англійським лікарем Дж. Паркінсоном. Хворі паркінсонізмом часто страждають від мимовільного тремтіння кінцівок (тремора), м`язової ригідності, порушення координації і мови, а також відчувають труднощі з пересуванням. Ці симптоми зазвичай розвиваються після 60 років, хоча відомі випадки захворювання паркінсонізмом у віці молодше 50 років.