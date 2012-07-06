Британські рятувальники передали МНС дві пожежні машини

Сьогодні у Києві рятувальники з міста Ешфорд (графство Кент, Велика Британія) передали співробітникам Міністерства надзвичайних ситуацій України дві пожежні машини і спеціальне обладнання.

Як повідомили УНІАН у столичному управлінні МНС, допомога надавалася МНС при посередництві британської благодійної організації «Східний альянс за надійний і екологічний транспорт» (Eastern Alliance for Safe and Sustainable Transport – EASST), її українського партнера – благодійного Фонду сприяння безпеці дорожнього руху (ФСБДР), за підтримки Посольства Великої Британії в Україні і Державної митної служби України.

Під час заходу заступник директора Департаменту управління рятувальними силами МНС України Василь Стоєцький висловив подяку всім, хто долучився до цієї акції.

«Я хочу подякувати нашим британським колегам, які зробили такий подарунок для України, зокрема, для Житомирської області. Також хочу висловити велику подяку Посольству Великої Британії, яке взяло безпосередню участь у тому, щоб ця акція відбулася. Зрозуміло, якщо подібна робота проводиться на загальнодержавному рівні, всі технічні проблеми вирішуються дуже просто. Водночас, коли така акція проходить на добровільних засадах, то треба проявити велику ініціативу і подолати багато перешкод, щоб сьогодні ця техніка стояла у Києві, а завтра – у бойових розрахунках Житомирщини», - сказав В.Стоєцький.

Один із британських пожежних Джеймс Смарт повідомив, що представлені машини є стандартними пожежними транспортними засобами і використовуються на території всієї Великої Итанії. Мшина має 40-метрову драбину. Також вона обладнана пожежними рукавами, які миттєво можна розгорнути. Крім того, машини оснащені всім необхідним обладнанням для надання допомоги під час ДТП і для ліквідації витоку шкідливих речовин. Автомобілі можуть розвивати швидкість до 140 км/год.