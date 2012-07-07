Дорогою до Печерської Лаври загинули 15 прочан зі Пскова

На Чернігівщині перекинувся автобус, внаслідок чого загинули 15 паломників із Росії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, трагедія сталася на 190 км автодороги Чернігів-Київ-Нові Яриловичі між населеними пунктами Топчіївка-Красне у Чернігівському районі. О 5 год 30 хв перекинувся автобус "Scania", який рухався з населеного пункту Великі Луки Псковської області Російської Федерації в напрямку м. Києва.

За попередніми даними, в автобусі було два водії та 41 пасажир – паломники, які їхали до Києво-Печерської Лаври.

Унаслідок аварії загинуло 15 осіб та понад 15 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. Потерпілі госпіталізовані до лікувальних закладів м. Чернігова.

До ліквідації наслідків аварії залучено сили та особовий склад ДАІ в Чернігівській області, Територіального управління МНС України в Чернігівській області та 11 бригад швидкої медичної допомоги (м. Чернігів).