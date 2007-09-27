В Україні - пандемія наркоманії

Щороку в Україні від передозувань наркотиків та хвороб, пов’язаних з їхнім вживанням помирає 120 тисяч молодих людей. Водночас Україна – єдина в Європі країна, де повністю відсутня наркополітика. Про це заявив сьогодні на прес-конференції відомий правозахисник, лікар-психіатр Семен ГЛУЗМАН.

Як передає кореспондент УНІАН, С.ГЛУЗМАН заявив, що наркобізнес – високорентабельна галузь виробництва, яку розвивають посадові особи найвищого рівня. Розмахи наркоманії в Україні мають безпрецедентні розмахи – понад 1 % українців вживають наркотики або є співзалежними. А це вже масштаби пандемії.

Наркологія неспроможна впоратися з нею - немає жодної державної реабілітаційної структури для наркозалежних. Держава не лише самоусунулася у розв’язанні цієї проблеми, а й приймає сприятливі для наркобізнесу закони. Зокрема, впровадження замісної терапії – лікування метадоном та трамадолом лише поглибить кризу. Ці препарати і є власне наркотиками, але більш руйнівними для людини, бо залежність від них сильніша, ніж від так званої “ширки”.

“Ми проти того, щоб саджати молодих людей на метадон, їм ще можуть допомогти реабілітаційні програми. До того ж, у багатьох європейських країнах відмовляються від цієї терапії”, - говорить С.ГЛУЗМАН.

Генерал СБУ Валерій КРАВЧЕНКО заявив, що, за даними Міністерства охорони здоров’я, для потреб хворих потрібно 5 мільйонів ампул метадону щорічно, натомість виробляють 95 мільйонів. Зрозуміло, що 90 мільйонів йде на потребу наркозалежних.