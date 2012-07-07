Водій автобуса з російськими прочанами міг заснути за кермом

Для розслідування ДТП з російським автобусом на Чернігівщині утворено державну комісію.

Жертвами автокатастрофи в Чернігівській області стали 14 росіян, 22 дістали поранення, повідомляє РІА «Новости», посилаючись на дані начальника національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії Володимира Степанова.

"За останніми даними, загинули 14 осіб і 22 постраждали", - сказав він.

За даними МНС РФ, ДТП сталося о 5.30 мск на 119 кілометрі траси Київ-Чернігів. Автобус із паломниками виходив із Великих Лук (Псковська область) до міста Почаїв, де знаходиться монастир Почаївська лавра. Всього, за останніми даними, в салоні було 45 осіб. Попередньою причиною аварії на Чернігівщині називають людський фактор – водій заснув за кермом.

Як повідомили в лікарні міста Чернігова, до медустанови доставлено 18 із 22 постраждалих росіян, троє з них перебувають у важкому стані. За словами співробітника лікарні, деяких постраждалих наразі оперують.

В.Степанов повідомив, що МНС РФ направляє в Україну два літаки для евакуації постраждалих.

"Для евакуації й надання психологічної допомоги на 12.00 мск заплановано виліт літака Як-42 МНС РФ, на 11.00 - літака Іл-76 із медичними модулями для евакуації поранених", - сказав В.Степанов.

Раніше повідомлялося про 15 загиблих

В той же час, для розслідування ДТП на Чернігівщині утворено державну комісію. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації.

За інформацією прес-служби, з метою організації розслідування і з’ясування причин та обставин ДТП створено урядову комісію. На місце аварії виїжджали голова Чернігівської обласної державної адміністрації Володимир Хоменко, начальник управління УМВС в області Олександр Михайлик, начальник Територіального управління МНС в області Володимир Муха.

Голова облдержадміністрації провів оперативну нараду, на якій обговорено комплекс заходів щодо надання невідкладної медичної та психологічної допомоги постраждалим.