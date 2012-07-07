У лікарнях Чернігова 29 росіян, що постраждали в аварії

У лікарні Чернігова госпіталізовано 29 росіян, що постраждали внаслідок дорожньої аварії у Чернігівські області, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

У відомстві уточнили, що до Чернігівської обласної клінічної лікарні - 4 особи: 1 у тяжкому стані, 3 у стані середньої тяжкості.

До Чернігівської міської клінічної лікарні №2, на базі якої діє обласне відділення політравми - 25 осіб, з них 5 осіб у тяжкому стані знаходяться у реанімаційному відділенні, 15 осіб у середньому стані тяжкості, із переломами різної локалізації, 5 особам у легкому стані зроблено первинну хірургічну обробку.

У відомстві зазначили, що за оперативною інформацією Чернігівського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф станом на 11 годину 30 хвилин 07 липня 2012 року внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на автошляху Київ-Чернігів-Нові Яриловичі загинуло 14 осіб, з них один підліток (17 років).

Встановлено, що в автобусі перебували 43 особи, з них 2 водії.

Виклик до станції швидкої медичної допомоги надійшов 07.07.12 о 5 годині 17 хвилин, о 5 годині 38 хвилин перша бригада вже надавала допомогу на місці події, підкреслюють у МОЗ.

На місці події медична допомога надана 14 бригадами.

У МОЗ повідомили, що зараз медичну допомогу на місці події організовують заступник міністра Олександр Толстанов та директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги Микола Хобзей.

Міністерством додатково направлено до закладів охорони здоров’я міста Чернігова 11 провідних фахівців галузі, з них 2 головних спеціаліста МОЗ України: за спеціальностями «хірургія» академік Петро Фомін та «нейрохірургія» академік Євген Пєдаченко. Також залучені фахівці з політравми, абдомінальної хірургії, нейротравми та судово-медичні експерти.

Задіяна мобільна бригада Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України.

Робота проводиться спільно з фахівцями МНС України.