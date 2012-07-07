Завтра по всій Україні - дощі

У неділю, 8 липня, за прогнозами синоптиків, в Україні очікується мінлива хмарність.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, уночі у східних областях, Криму та Карпатах, вдень в Україні місцями пройде короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с; в окремих районах Криму сильні зливи.

Вітер переважатиме північно-східний, у західній частині південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°, в центральних, південних та в Закарпатській областях місцями 35-37°; у Карпатах та горах Криму вночі 13-18°, вдень 19-24°.

У Києві та області вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, під час грози подекуди пориви 15-20 м/с. Температура в області вночі 17-22°, вдень 28-33°. У м. Києві температура вночі 20-22°, вдень 31-33°.

7 липня температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-25°; в Дніпрі біля Києва 25°.