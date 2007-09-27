Парацетамол не можна запивати кавою

Одночасний прийом болезаспокійливого ацетамінофену (парацетамол, тайленол і т.д.) і великих доз кави може призвести до пошкодження печінки, повідомляє журнал Chemical Research in Toxicology.

Учені з Вашингтонського університету виявили, що при додаванні до кави, утворення токсичного побічного продукту метаболізму ацетамінофену, так званого N-ацетил-p-бензохінонімін (NAPQI), збільшується втричі.

Такі результати були отримані при дослідженні ефектів цих речовин на спеціально створених геноінженерних штамах бактерій E. сoli. Ці бактерії виробляють ферменти, які утворюються в людській печінці, і беруть участь у метаболізмі ацетамінофену і ряду інших лікарських препаратів.

«Кофеїн може взаємодіяти з ферментом, що бере участь в утворенні токсичного метаболіту ацетамінофену, збільшуючи його вироблення. В результаті може виникнути пошкодження печінки», - повідомив керівник дослідження Сід Нельсон (Sid Nelson).

Нові результати підтверджуються даними попередніх досліджень, які показали, що високі дози кофеїну підсилюють пошкодження печінки у щурів. Це виникало після прийому ацетамінофену, відзначив Нельсон.

Тим часом, вживання невеликої кількості кави у поєднанні з ацетамінофеном не є небезпечним, вважають дослідники. Пошкодження печінки може виникнути, якщо випити «вдесятеро більше кофеїну, ніж міститься в кількох чашках кави», повідомив Нельсон.

Проте, токсичний ефект такої комбінації може виявитися значно раніше у поєднанні з алкоголем, протиепілептичними препаратами і комбінованими ліками, до складу яких входить кофеїн і ацетамінофен. Останні широко застосовуються для лікування мігрені, артритів і інших захворювань, додав учений.

Mednovosti