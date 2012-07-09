Богатирьова відвідала постраждалих у ДТП росіян

Віце-прем’єр-міністр України - міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова відвідала місце ДТП та постраждалих на Чернігівщині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

Р.Богатирьова в рамках роботи урядової комісії як заступник голови цієї комісії оглянула місце дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на автошляху Київ – Чернігів – Нові Яриловичі між населеними пунктами Топчіївка – Красне на Чернігівщині. Представники органів ДАІ МВС у Чернігівській області доповіли віце-прем’єр-міністру про обставини події.

Після відвідання місця ДТП, Р.Богатирьова відбула до Чернігова, де провела виїзне засідання урядової комісії в Чернігівській міській клінічній лікарні № 2 (наразі там перебуває 25 постраждалих). Р.Богатирьовій про ситуацію доповіли голова обласної державної адміністрації Володимир Хоменко, прокурор Чернігівської області Сергій Мірошниченко, начальник УМВС області Олександр Михайлик, заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов, заступник міністра надзвичайних ситуацій Василь Квашук, головний хірург МОЗ України академік Петро Фомін, головний нейрохірург Євген Пєдаченко, директор Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф професор Георгій Рощін.

Після наради віце-прем’єр-міністр України - міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова особисто відвідала кожного постраждалого. У бесіді вона висловила співчуття та підтримку, кожен пацієнт був поінформований про створення за дорученнями Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра України Миколи Азарова урядової комісії з рослідування обставин трагедії та надання необхідної допомоги всім потерпілим.

Як повідомлялося раніше, в ДТП загинуло 14 осіб, 29 осіб перебувають у лікарнях міста Чернігова.