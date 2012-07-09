На Київщині мікроавтобус врізався у дерево: є жертви

Вчора о 20.35 поблизу с. Небилиця Макарівського району Київської області на 61-му км автошляху Київ - Чоп мікроавтобус „Пежо” з’їхав у кювет та врізався у дерево.

Як повідомляє прес-служба МНС, одна людина загинула і дев’ятеро госпіталізовані до Макарівської районної центральної лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.