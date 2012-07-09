В Україні почала діяти Конвенція Ради Європи про захист дітей

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Цілями конвенції є запобігання сексуальній експлуатації та сексуальним розбещенням дітей і боротьба з цими явищами; захист прав дітей, які стали жертвами сексуальної експлуатації та сексуального розбещення; сприяння національному та міжнародному співробітництву в боротьбі із сексуальною експлуатацією та сексуальним розбещенням дітей.

Кожна сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для сприяння обізнаності про захист і права дітей серед осіб, які постійно контактують з дітьми у галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, у судовій та правоохоронній сферах і в галузях, пов’язаних зі спортом, культурою та відпочинком.

Кожна сторона забезпечує можливість доступу тим особам, які побоюються, що можуть учинити будь-яке з правопорушень, установлених відповідно до цієї конвенції, де це доречно, до програм або заходів ефективного втручання, спрямованих на оцінювання й недопущення ризику можливого скоєння правопорушень.

Кожна сторона вживає необхідних заходів для забезпечення координації на національному чи місцевому рівнях між різними установами, відповідальними за захист від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення дітей, запобігання цим явищам і боротьбу з ними, зокрема в галузях освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг, правоохоронних та судових органів.

Передбачено, що кожна сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для заохочення будь-якої особи, яка знає про випадки сексуальної експлуатації чи сексуального розбещення дітей або має обґрунтовані підстави так уважати, повідомити про це компетентним службам.

Крім того, вживаються необхідні законодавчі або інші заходи для заохочення і підтримки створення інформаційних служб, зокрема служби телефонної допомоги або допомоги в мережі Інтернет, для надання порад абонентам, навіть конфіденційно або з належним урахуванням анонімності.

Кожна сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для допомоги у фізичній та соціальній реабілітації жертв у короткий та довгий строки.

Заходи, яких ужито згідно із цим пунктом, повинні враховувати належним чином погляди, потреби та інтереси дитини.

Кожна сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення криміналізації такої умисної поведінки: вербування дітей для заняття проституцією або спонукання дитини до участі в проституції; примушування дитини до проституції або отримання прибутку від цього або іншого використання дитини з цією метою; звернення до дитячої проституції.

Угода передбачає вжиття законодавчих або інших заходів для забезпечення покарання ефективними, пропорційними та переконливими санкціями за скоєння правопорушень, установлених відповідно до цієї конвенції, з урахуванням ступеню їхньої тяжкості. Ці санкції охоплюють покарання, що передбачають позбавлення свободи, що може стати причиною екстрадиції.

Кожна сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення подовження строків давності для порушення справи стосовно злочинів.

Сторони співпрацюють настільки широко, наскільки це можливо, відповідно до положень цієї конвенції та шляхом застосування відповідних чинних міжнародних і регіональних документів, домовленостей, погоджених на основі уніфікованого або взаємозобов’язувального законодавства і внутрішнього законодавства.

Комітет сторін складається з представників сторін цієї конвенції.

Комітет сторін скликається Генеральним секретарем Ради Європи. Його перше засідання проводиться протягом року з моменту набрання цією конвенцією чинності для 10 держав, що її підписали та ратифікували.

Подальші засідання комітету скликаються на вимогу щонайменше однієї третини складу сторін або Генерального секретаря.

Парламентська Асамблея Ради Європи, комісар з прав людини, Європейський комітет з проблем злочинності та інші відповідні міжурядові комітети Ради Європи призначають кожного представника до Комітету сторін.

Ця конвенція не впливає на права та обов’язки, що випливають з положень Конвенції ООН про права дитини і Факультативного протоколу до неї щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, та має на меті поліпшити захист, який надається ними, а також розвивати й доповнювати стандарти, що містяться в них.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 20 червня.