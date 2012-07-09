Строк дії свідоцтва про держреєстрацію медвиробу став необмеженим

Строк дії свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу став необмеженим.

Про УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з лікарських засобів.

У повідомленні зазначається, що відповідну норму запроваджено постановою Кабінету міністрів України від 20 червня № 548 «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення».

Як відомо, раніше свідоцтво на реєстрацію (перереєстрацію) медичного виробу видавалося на строк 5 років.

Державна служба з лікарських засобів звертає увагу суб’єктів господарської діяльності, що у заяві про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичної техніки та виробів медичного призначення вилучено код згідно з УКТЗЕД.