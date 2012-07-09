Стан росіян після аварії автобуса - стабільно важкий

Стан трьох громадян Російської Федерації, які постраждали в аварії автобуса 7 липня та перебувають у Чернігівській міській лікарні №2, залишається стабільно важким.

Про це УНІАН повідомив заступник головного лікаря медичного закладу Валерій Якунін.

За його словами, двох постраждалих жінок і чоловіка було прооперовано у день ДТП. Вони отримали черепно-мозкові травми, забої внутрішніх органів та численні переломи.

"Зараз пацієнти перебувають у реанімації. Одна з постраждалих підключена до апарату штучної вентиляції легень. Питання про їхнє транспортування поки не ставиться. Вони залишаються у нас у лікарні", - сказав В.Якунін.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня біля с. Красне Чернігівського району на автошляху Чернігів-Київ потрапив у ДТП автобус, в якому їхав 41 прочанин (громадяни Російської Федерації) з м. Великі Луки Псковської області до м. Почаїв Тернопільської області.

Внаслідок ДТП загинуло 14 осіб і 29 осіб травмовано.

Літаками МНС Росії 25 постраждалих громадян направлено до Москви і Пскова та 14 тіл загиблих - до Пскова.

На місці події працює урядова комісія, створена для розслідування причин аварії.

Слідче управління УМВС України в Чернігівській області порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.