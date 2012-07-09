Як правильно харчуватися у спеку

У спеку організм посилено втрачає рідину. Кефір, домашній квас, компот і натуральні свіжовичавлені соки втамовують спрагу. Гарячий зелений чай без цукру відмінно тонізує, до того ж цей напій надає бадьорість. У сильну спеку рекомендується випивати по 100-200 мл прохолодного напою кожні 40-50 хвилин. Від чого варто відмовитися, так це від чорного чаю, кави і солодких газованих напоїв, пише СТВ.

Разом з потом наш організм втрачає дорогоцінні вітаміни і мікроелементи (особливо це стосується вітамінів B1, В2, B6 і РР). У результаті чого з`являється млявість, послаблюється імунітет, може розвинутися вітамінна недостатність. Щоб цього не сталося, дієтологи радять в необмежених кількостях "поїдати" свіжі сезонні фрукти та овочі. Ягоди - також джерело вітамінів і мінералів. Саме влітку можна вдосталь насолодитися соковитою полуницею, суницею, вишнею та черешнею, персиками, динею і кавуном.

Потреба в енергії в жарку погоду знижується приблизно на 5%, отже, організму потрібна менш калорійна їжа. Овочевий салат - справжній порятунок. Будь-які овочі в різних пропорціях шаткуємо або дрібно нарізаємо на дольки, при бажанні додаємо зелень і заливаємо кефіром. Солити блюдо рекомендується зовсім небагато, оскільки сіль затримує вологу в організмі.

Щоб не змушувати організм відчувати стрес, забуваємо про жирне м`ясо і прибираємо з раціону всілякі кондитерські вироби, особливо борошняні.

У літні дні допоможуть наситити організм і втамувати спрагу холодний зелений борщ, окрошка. Корисні й каші - гречана, рисова, пшоняна, вівсяна. Вони містять білки, жири, вуглеводи та інші корисні речовини, що сприяють відновленню.