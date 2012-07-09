В Україні кількість загиблих на воді зменшилась на 20%

В Україні протягом купального сезону, з початку травня, кількість загиблих на воді зменшилась на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року (501 загиблий проти 631 у 2011 році).

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, загальна кількість загиблих на воді впродовдж року зменшилася на 13% (829 осіб проти 946 у 2011 році).

Про це під час брифінгу повідомив заступник директора Департаменту управління рятувальними силами Микола Чечоткін.

Він також повідомив, що за минулий тиждень в Україні сталося 1672 надзвичайні події. Усі випадки були забезпечені оперативним реагуванням підрозділів МНС, внаслідок чого врятовано 89 осіб. За минулий тиждень в Україні виникло 1700 пожеж, під час яких було врятовано 28 осіб, 381 будівля та 33 одиниці техніки.

М.Чечоткін повідомив, що в Україні з початку року зафіксовано 6,5 тисяч пожеж в екосистемах, з них 1013 – у лісах. При цьому переважна більшість виникає на відкритих місцевостях внаслідок спалювання сміття та сухої рослинності. Найбільше пожеж зафіксовано у Херсонській, Дніпропетровській, Луганській, Харківській, Київській та Сумській областях.