В Україні через негоду знеструмлено 124 населених пункти

У ніч з 9 на 10 липня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, знеструмлено 124 населених пункти у шести областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС України, у Київській області без електроенергії залишилися 32 н.п, в Чернігівській – 22, Хмельницькій – 21, Житомирській – 20, Вінницькій – 18, Івано-Франківській – 11.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.