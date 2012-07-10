Від засмаги - жодної користі

Лікарі рекомендують у спеку якнайменше перебувати на відкритому повітрі.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, головний дерматолог України Олександр Літус на прес-конференції у МОЗ підкреслив, що кожна зайва хвилина, проведена на відкритому сонці, може нашкодити людині.

«Якщо говорити про те, чи корисна засмага, то я скажу – ні, не корисна. Засмага – це захисний механізм шкіри, людина через засмагу захищається від негативного впливу ультрафіолетового опромінення. Особливо зараз, коли сонячна активність значно вища, порівняно з минулими роками», - зазначив О.Літус.

Він підкреслив, що для організму людини абсолютно вистачить того сонячного опромінення, яке вона отримує, йдучи на роботу.

Медик звернув особливу увагу на те, що дітям до трьох років категорично не рекомендовано перебувати на сонці.

«Слід бути на вулиці лише до 10-ї ранку та з 17-ї години. Обов’язково треба мати сорочки з рукавами, капелюхи, особливо це стосується дітей», - сказав медик.

Він також порадив купувати сонцезахисні креми лише в аптеках, бо вони підлягають контролю.

«Активність дії таких кремів близько двох годин. Їх треба наносити і після купання, і після того, як пропітніли», - зазначив лікар.