Влада Дніпропетровщини визнає недоліки медичних реформ

Влада Дніпропетровщини визнає недоліки в проведенні медичної реформи в області. Про це під час круглого столу "Початковий етап модернізації первинного рівня системи охорони здоров`я в Дніпропетровській області: уроки, результати, висновки, рішення" заявив голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод.

За його словами, медична реформа в регіоні роз почалася занадто швидкими темпами, тож наразі доводиться виправляти помилки.

"Найбільш жорсткі уроки ми отримали в Дніпропертровську, де ми погарячкували і тепер намагаємося втиснути всіх лікарів-фахівців на невелику площу амбулаторій. Ми зробили висновки - призупинили всі процеси по інших містах до проведення ремонтів приміщень амбулаторій та висновків про можливість початку їх роботи,»- зазначив Є.Удод.

Для більш тісної роботи з громадськістю голова Дніпропетровської облради доручив головним лікарям центрів первинної медико-санітарної допомоги створити групи громадського контролю, в роботі яких зможуть взяти участь усі бажаючі.

"У нас спільна мета - підвищення якості медичних послуг та створення гідних умов праці для медичних працівників. В результаті цього діалогу спільними зусиллями поставлені завдання будуть досягнуті", - зазначив голова облради.

Як повідомляв УНІАН, у червні п. р. члени Дніпропетровського незалежного батьківського руху "За наших дітей" звернулися з відкритим листом до прем`єр-міністра України Миколи Азарова та міністра охорони здоров`я Раїсі Богатирьовій з відкритим листом, в якому зазначили, що медреформа, яка проводиться, грубо порушує права людини, робить медичні послуги менш доступними та менш якісними.