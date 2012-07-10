Влітку м’яса краще не їсти

Влітку слід обмежити вживання м’яса та солоних продуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у МОЗ повідомив головний дієтолог України Олег Швець.

За словами медика, влітку раціон людини має бути збалансованим, зокрема, слід обмежувати вживання солі, цукру, насичених жирів, бо це може призвести до загострення хвороб, до виникнення декомпенсації.

«Зокрема вживання великої кількості солі викликає збільшення об’єму циркулюючої крові, що призводить до набряків, ускладнення серцевої недостатності у людей. Протягом літа слід вживати найбільш здорові продукти – овочі, фрукти, продукти з цільних злаків та рибу. Їх треба споживати у максимальному об’ємі,» - зазначив О.Швець.

Натомість, підкреслив дієтолог, слід обмежити вживання шкідливих продуктів – зі значним вмістом жиру, солі та цукру, а також м’ясо.

О.Швець зазначив, що протягом літніх місяців для нормального обміну речовин людині необхідно забезпечити достатній водний режим.

На першому місці – вода, далі чай, кава, підкреслив дієтолог, а потім і інші напої, які слід вживати у обмеженій кількості.

«Питання «скільки пити» - дискутабельне й серед експертів. Воно – індивідуальне, залежить від фізичної активності, від кліматичних умов… Експерти, зокрема, радять звертати увагу на колір сечі, якщо вона темна – людина вживає недостатню кількість рідини, якщо світлого кольору – достатньо,» - зауважив О.Швець.