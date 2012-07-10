Хармс зустрівся із українськими медиками

У Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де перебуває екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, відбулася зустріч лікуючого лікаря екс-прем’єра Лутца Хармса із представниками Харківського медичного товариства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу, який пройшов після зустрічі, повідомив журналістам учасник спілкування, головний лікар Обласної клінічної лікарні Богдан Федак.

Він зазначив, що із Л.Хармсом на зустріч прийшов захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко. За словами Б.Федака, екс-прем’єр сама вимагала участі С.Власенка у діалозі. «Хармс прийшов на зустріч із Власенком. У медичних колах є такий порядок: якщо зустрічаються лікарі, більше нікого не повинно бути, адже ми пов’язані законом і не маємо права розголошувати медичну інформацію», - сказав Б.Федак.

Він наголосив, що під час діалогу українські лікарі отримали від Л.Хармса «дивні відповіді».

«На багато питань, які нам вдалося поставити доктору Хармсу, ми отримали дивні відповіді. Я не можу все коментувати, адже це може бути розцінене як розголошення медичної таємниці, але це стосується фаховості і багато інших питань», - зазначив український медик.

Він припустив, що українських лікарів просто «не захотіли почути».

«Зустріч відбулася, але результату скоріше немає», - зазначив Б.Федак.

«Ми планували обговорити не конкретну патологію, а ситуацію взагалі. Професура хотіла висловити своє бачення методів лікування та діагностики. Очевидно, що нас не захотіли почути», - додав він.

Б.Федак підкреслив, що українські медики-науковці не мають наміру нав’язувати свої послуги. «Але якщо нас покличуть, то ми згодні поділитися своїм досвідом», - сказав він.

За словами Б.Федака, на зустрічі були присутні 13 українських медичних фахівців, у тому числі 7 професорів, докторів медичних наук.

Як повідомляв УНІАН, учора члени Харківського медичного товариства висловили занепокоєння відсутністю позитивної динаміки у лікуванні Ю.Тимошенко, яке проходить у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові під керівництвом лікарів берлінської клініки «Шаріте».

Харківські лікарі запропонували Л.Хармсу взяти участь у діалозі та обговорити можливість надання місцевими спеціалістами допомоги у лікуванні екс-прем’єра.

У свою чергу Л.Хармс погодився на зустріч за умови, якщо проти цього не заперечуватиме Ю.Тимошенко.

