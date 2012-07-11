На заході України знеструмлено 79 населених пунктів
09:31, 11 липня 2012Країна
1
Вночі вирувала негода
Сьогодні вночі через несприятливі погодні умови (зливи, пориви вітру) спрацювали системи захисту ліній електропередач і було знеструмлено 79 населених пунктів у трьох областях України.
Як повідомляє прес-служба МНС, без світла залишилися у Рівненській області 31 населений пункт, у Львівській – 29, у Тернопільській – 19.
До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter