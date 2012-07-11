Стан росіян, постраждалих у ДТП на Чернігівщині, лишається тяжким

Стан трьох росіян, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді на Чернігівщині, залишається тяжким.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Постраждали продовжують лікування у Чернігівській міській лікарні №2 і отримують усю необхідну медичну допомогу, запевнили в МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня поблизу с. Красне Чернігівського району на автошляху Чернігів-Київ потрапив у ДТП автобус, в якому їхав 41 прочанин (громадяни Російської Федерації) з м. Великі Луки Псковської області до м. Почаїв Тернопільської області.

Внаслідок ДТП загинули 14 осіб.