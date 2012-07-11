Стан росіян, постраждалих у ДТП на Чернігівщині, лишається тяжким
10:56, 11 липня 2012Країна
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Отримують усю допомогу
Стан трьох росіян, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді на Чернігівщині, залишається тяжким.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Постраждали продовжують лікування у Чернігівській міській лікарні №2 і отримують усю необхідну медичну допомогу, запевнили в МОЗ.
Як повідомляв УНІАН, 7 липня поблизу с. Красне Чернігівського району на автошляху Чернігів-Київ потрапив у ДТП автобус, в якому їхав 41 прочанин (громадяни Російської Федерації) з м. Великі Луки Псковської області до м. Почаїв Тернопільської області.
Внаслідок ДТП загинули 14 осіб.
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