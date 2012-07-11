Тернопільщина: буревій пошкодив будинки та повалив понад 100 дерев

На Тернопільщині в Борщівському районі буревій пошкодив житлові будинки та повалив понад 100 дерев.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління МНС, зокрема, у селі Цигани пошкоджено 30 житлових будинків, приблизно 10 га присадибних ділянок, повалено 35 дерев. У селі Бурдяківці пошкоджено 6 житлових будинків, 20 га присадибних ділянок, водою вимито 2 км дороги, повалено 50 дерев. У селі відсутнє енергопостачання та телефонний зв’язок.

У селі Гуштин пошкоджено приблизно 5 га присадибних ділянок, повалено 30 дерев, відсутнє енергопостачання.

Загалом внаслідок опадів у вигляді дощу та граду з поривами сильного вітру нанесено збитки жителям та господарствам Гусятинського, Чортківського та Борщівського району. Сума нанесених збитків встановлюється.