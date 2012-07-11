СЕС встановила причину отруєнь у Дніпропетровську і Бердичеві

Фахівці Державної санітарно-епідеміологічної служби України встановили причину харчових отруєнь у Дніпропетровську і Бердичеві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, етіологічний фактор спалахів – сальмонелла.

Причиною виникнення спалахів стало порушення умов приготування і транспортування харчових продуктів, зазначають у відомстві.

На сьогодні в інфекційному стаціонарі лікарні № 21 Дніпропетровська залишаються 4 працівники «Дніпросталі», в інфекційному відділенні Бердичівської міської лікарні – 10 осіб, з них одна дитина. Їхній стан розцінюється як стабільний.

За даними Державної санітарно-епідеміологічної служби, нових випадків госпіталізації осіб внаслідок спалахів інфекційних хвороб у Дніпропетровську та Бердичеві за минулу добу не зареєстровано.

Матеріали по зазначених фактах групових отруєнь передано до прокуратури. Ситуація перебуває під контролем Державної СЕС.

Як повідомляв УНІАН, отруєння працівників «Дніпросталі» сталося ввечері 6 липня. Впродовж вихідних днів 60 осіб звернулися за допомогою до лікарів. 12 працівників «Дніпросталі» госпіталізовані з харчовим отруєнням. Ще 48 осіб перебувають під амбулаторним наглядом лікарів.

7-9 липня у Бердичеві з харчовим отруєнням було госпіталізовано 24 особи, серед яких 8 дітей. Випадки захворювання попередньо пов`язані із вживанням заварних тістечок "Еклер білий" виробництва місцевого кондитерського цеху.