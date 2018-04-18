Як виявити, чи вживає ваша дитина наркотики

Останні п`ять років в Україні спостерігається небачене зростання наркоманії. Сьогодні наркозалежність поступово "молодіє", середній вік людей, що вживають наркотики, стабільно знижується.

Результати дослідження «Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотиків» (ESPAD), що 25% української молоді вживали наркотики.

У ході дослідження впродовж 1995-2011 років у 36 країнах Європи, зокрема й в Україні, опитували учнівську молодь щодо тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотиків.

Результати дослідження презентували у Києві представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Ці результати свідчать, що кількість молодих людей у віці 15-17 років, які вживали алкогольні напої хоча б раз протягом життя, сягає 87%, а перша спроба будь-яких алкогольних напоїв відбувається у віці 13 років або раніше.

Найбільш вживаними наркотиками залишаються марихуана чи гашиш - 12% учнівської молоді вживали марихуану хоча б один раз. 3% опитаних вживали екстазі та мали досвід вживання «курильних» сумішей. Перша спроба вживання марихуани або гашишу відбулася для 2% у 13 років або раніше, а для 5% - до 15 років.

Важливо, що 11% підлітків вважають, що можна легко дістати марихуану або гашиш (серед хлопців – 15%, серед дівчат – 8%). 16% серед хлопців та 12% серед дівчат повідомили про те, що 1-2 рази мали можливість спробувати марихуану або гашиш, але не скористалися нею (у 2007 р. таких було 34% серед хлопців та 23% серед дівчат).

Дослідження виявило, що основними місцями, де можна придбати марихуану та гашиш, є дискотеки та бари, на другому місці – «точки» на вулиці або в парках, на третьому місці – вдома у торговців наркотиками, на четвертому – замовити через Інтернет, на п’ятому – навчальний заклад.

Результати свідчать, що рівень поширення вживання марихуани або гашишу серед учнівської молоді віком 15-16 років, після періоду зростання з 1995 р. по 2003 р. змінив своє спрямування на зниження, яке було зафіксовано в 2007 р. та закріплено за даними 2011 р. Якщо у 2003 році 29% хлопців і 12% дівчат повідомили про вживання будь-якого наркотику протягом життя, то у 2011 р. ці частки зменшилися, відповідно, до 18% та 8%.

Частіше потрапляють в небезпечну залежність 15-16-річні підлітки. Причини - прагнення бути "як всі" в компанії; бажання випробувати сильні незнайомі відчуття; нудьга, цікавість.

Продавці наркотиків перші порції зазвичай дають безкоштовно - поки не сформується залежність. А вже потім на придбання психотропних препаратів потрібні гроші - наркомани скоюють злочини, самі стають розповсюджувачами наркотичних засобів. Навіть перші пробні дози швидко підпорядковують волю людини - викликають бажання знов і знов "зловити кайф". Спочатку формується психічна залежність від наркотика, а коли приєднується ще і фізична (ломка), людина вимушена приймати наркотик щодня (іноді - неодноразово).

Медики стверджують, якщо вчасно почати лікувати наркозалежність, у людини є шанс вижити. Існують ознаки, по яких можна запідозрити вживання наркотиків. Це особливо важливо для батьків, які хочуть захистити своїх дітей від наслідків наркоманії.

- пропажа з дома грошей, речей; виявлення шприца (голки від нього) або невідомого порошку;

- сліди від ін`єкції на внутрішній стороні передпліччя;

- незвичайне збудження, балакучість, плутана мова; вузькі або розширені зіниці.

При цьому однозначна відповідь про вживання наркотиків дає тільки присутність їх в біорідині - крові або сечі. Наявність або відсутність наркотика визначає спеціальне токсикологічне обстеження в лабораторії наркологічної медекспертизи. По аналізах визначаються доза і вид наркотика, наявність в крові антитіл до препарату. При цьому антитіла до марихуани можуть виявлятися в крові протягом місяця після вживання.

Захистом від наркоманії є любов батьків, рівні довірливі відносини в сім`ї і зайнятість дитини.

Юлія Мартиненко