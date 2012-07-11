В Україні рівень материнської смертності вищий, ніж у Європі

В Україні рівень материнської смертності при народжуванні дитини перевищує показники країн Європейського Союзу.

Про це повідомила директор Представництва Фонду народонаселення ООН (ФН ООН) в Україні Нузхат Ехсан сьогодні на прес-конференції в УНІАН з нагоди відзначення Всесвітнього дня народонаселення, темою якого в цьому році став загальний доступ до послуг із охорони репродуктивного здоров`я.

"Рівень материнської смертності в Україні перевищує показники європейських країн. Недостатня якість медичного обслуговування матерів є причиною однієї п`ятої материнських смертей, яких можна було б уникнути", - сказала Н.Ехсан.

За її словами, така ситуація свідчить про необхідність збільшення інвестицій у заходи із охорони репродуктивного здоров`я. "Ми сподіваємось, що реформа системи охорони здоров`я, яка зараз відбувається в Україні і зосереджується на посиленні якості первинної медичної допомоги, дозволить також інтегрувати до системи первинної медичної допомоги і послуги із планування сім`ї і зробити ці послуги доступними для всіх, включно із сільським населенням та молоддю", - додала представник ФН ООН.

У свою чергу заступник директора Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров`я Валентина Коломейчук зазначила, що за останні п`ять років в Україні спостерігається погіршення загальної ситуації зі станом здоров`я громадян.

"У нас значно погіршилося здоров`я населення і зросла первинна захворюваність і чоловічого, і жіночого населення. Ми маємо збільшення на 4% захворюваності чоловічого населення і на 15% - жіночого населення. Майже всі захворювання мають тенденцію до зростання", - зазначила вона.

За її словами, Міністерство охорони здоров`я занепокоєне такою ситуацією. "Найбільший темп приросту поширеності хвороб відмічено серед підліткового віку - серед дівчаток 15-17 років, які або уже підходять до реалізації свого репродуктивного статусу, або найближчим часом підійдуть до того, аби народжувати дитину. Це дуже велика проблема, і тому ми постійно звертаємо увагу дитячих лікарів на цю проблему", - додала В.Коломейчук.

Представник МОЗ нагадала, що зараз в Україні за ініціативою Президента Віктора Януковича реалізується програма "Нове життя - нова якість материнства і дитинства". "За час реалізації цієї програми, до кінця 2012 року в усіх 27 регіонах країни планується відкрити перинатальні центри. Такі центри вже відкриті в Кіровограді, Харківській. Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській областях і у Києві. Найближчим часом будуть відкриті центри у Тернопільській та Полтавській областях", - повідомила В.Коломейчук.

Довідка УНІАН. Всесвітній день народонаселення відзначається щороку 11 липня за рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю ООН в 1989 році на згадку про День п`яти мільярдів: 11 липня 1987 року увійшов в історію людства як день, коли чисельність населення Землі перевищила 5 млрд осіб.

Мета дня - привернути увагу до питань народонаселення, програм спільного розвитку, пошуку рішення загальних проблем.

Всесвітній день народонаселення щороку має певну основну тематику.