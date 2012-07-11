В Україні - критична ситуація з ліками для онкохворих дітей

Представники громадських організацій і волонтери, які опікуються важкохворими дітьми, заявляють про критичну ситуацію із поставками ліків за державною програмою «Дитяча онкологія та онкогематологія».

Про це йдеться у відкритому листі організацій на ім`я Президента України Віктора Януковича, прем‘єр-міністра України Миколи Азарова та міністра охорони здоров‘я Раїси Богатирьової, текст якого передано УНІАН.

Автори листа звертають увагу керівництва країни, що з переліку медпрепаратів, які закуповує МОЗ, в областях зараз відсутні 90%-95% ліків, а в Центрі дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку «Охматдиту» – 80%. Переважної більшості критично необхідних препаратів не залишилось взагалі, що унеможливлює лікування сотень маленьких пацієнтів по всій Україні.

Описуючи існуючу проблему, автори листа констатують, що в лікуванні онкохворих дітей використовуються більше 150 найменувань медпрепаратів. МОЗ за держпрограмою зобов‘язалося закупити 42 найменування ліків, але найдорожчих. Решта ліків мають купуватися за кошти місцевих бюджетів. Не дивлячись на те, що більшість тендерів за програмою «Дитяча онкологія та онкогематологія» МОЗ провів 16-17 травня 2012 року, зараз в лікарні тільки починаються поставки, і це поставки лише трьох медпрепаратів. В той же час ряд найдорожчих і вкрай важливих ліків (у т.ч. тих, без яких неможливо дотримуватися протоколів курсів хіміотерапії та трансплантації кісткового мозку) за оприлюдненими графіками поставок МОЗ обласні дитячі онкологічні відділення та «Охматдит» отримають до 15 грудня.

У листі підкреслюється, що онкологічні хвороби, особливо у дітей, сьогодні успішно лікуються, проте графік лікування є критично важливим для досягнення ремісій. У разі відсутності ліків цей графік неможливо дотримати, а отже, життя дітей є під серйозною загрозою.

За даними громадських і волонтерських організацій-підписантів листа, наразі у дитячих лікарнях критично бракує таких ліків як: екворал, таргоцид, глівек, кансидаз, коломіцин, темодал, атгам, карбоплатин, флудабін, віфенд тощо.

Також громадські організації наголошують, що до цього часу ще не пройшли тендери на закупівлю тімоглабуліна і аспарагінази, антикоагулянта і багатьох виробів медичного призначення, зокрема, сетів і фільтрів для переливання плазми, тромбоконцентрату тощо.

“Наполягаємо на терміновому прискоренні поставок найважливіших медпрепаратів для лікування онкохворих дітей. Просимо інформувати громадськість про вирішення зазначених проблем”, - наголошують автори листа.

Лист, зокрема, підписали голова Опікунської ради Центру ДО і ТКМ Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Оксана Корчинська, директор міжнародного благодійного фонду «Дар надії» Євгеній Рибаков, координатор волонтерів із допомоги онкохворим дітям Луцька Валерія Лесюк, засновник фонду допомоги онкохворим дітям "Краб" Лариса Лавренюк, волонтери Відкритої української асоціації допомоги онкохворим дітям "Жити завтра" Євгеній Герасим, київської волонтерської групи "Ми поруч", координатор громадської кампанії «Наші діти» Ганна Гопко, голова правління центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, активістка Cамоврядної Альтернативна Мережа (САМ) Оксана Романюк, голова дорадчої ради спільнот з питань доступу до лікування в Україні (ЮКАБ) Дмитро Шерембей, Оксана Левкова з руху «Не будь байдужим», а також ще близько 50 учасників та волонтерів громадських організацій.

