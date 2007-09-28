П`ятеро дітей наїлися грибів на прогулянці в дитсадку

У Запоріжжі 5 дітей потрапили до лікарні, наївшись грибів на прогулянці в дитячому садку.

Як повідомили УНІАН в Запорізькому теруправлінні МНС, "27 вересня о 16-00 в 5-у міську дитячу лікарню з дитсадка 286 було госпіталізовано п`ятеро дітей віком від 4 до 5 років, з підозрою на отруєння дикорослими грибами, яких діти наїлися під час прогулянки на території дитсадка".

За даними МНС, стан здоров`я всіх госпіталізованих, кваліфікується медиками, як "задовільний", проте діти продовжують перебувати в стаціонарі.

Фахівцями СЕС проводиться аналіз проб, узятих з грибів з метою визначення ступеня їх токсичності і небезпеки для життя і здоров`я людей.