Лікарі: Кинути палити – це гідний вчинок

Однак курцям зі стажем позбавитися шкідливої звички буде нелегко, кажуть медики. Їм доведеться пережити тютюновий синдром.

Переважно у тих, хто кидає палити, спостерігається загострення хронічного бронхіту, дратівливість і запаморочення. Однак такі симптоми нетривалі. І завдяки вольових зусиллям, заспокійливим засобам їх можна подолати за кілька тижнів.

Починати кидати палити краще у вихідні чи під час відпустки, радять медики. Цигарки підвищують тиск – саме тому паління таке шкідливе для гіпертоніків.

ICTV