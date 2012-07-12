Футболісти Франції передали Україні 28 лікарняних ліжок

Національна збірна Франції з футболу передала українському Червоному Хресту 28 ліжок для хворих на СНІД.

Як передає кореспондент УНІАН, ці ліжка були придбані французькою збірною для своїх футболістів на час перебування в Україні в період Євро-2012.

Після закінчення чемпіонату збірна Франції прийняла рішення подарувати ці ліжка родинам, які потребують допомоги в рамках проекту «Зниження ризику та боротьби з ВІЛ/СНІДом», який організований в Україні французьким та українським Червоним Хрестом.

Директор національної збірної Франції Маріно Фачіолі сьогодні наголосив, що передача цих ліжок - це подяка французької збірної за теплий прийом, який вони відчули від організаторів Євро-2012 та українців.

У свою чергу генеральний секретар Червоного Хреста в України Алла Хабарова повідомила під час зустрічі з представниками французької збірної, що ці ліжка залишаться у Донецькій області, де і грала французька збірна під час Євро-2012.

Зокрема, вона повідомила, що ліжка будуть передані в родини, де є ВІЛ-інфіковані чи хворі на СНІД, а також в багатодітні, малозабезпечені родини.

А.Хабарова наголосила, що дуже важливо для українського Червоного Хреста, що ці ліжка залишаться на сході України, оскільки цей регіон менше забезпечений гуманітарною допомогою, ніж західні, оскільки вони знаходяться ближче до українського кордону.