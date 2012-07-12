На Волині та на Черкащині знеструмлено 22 населених пункти

В ніч з 11 на 12 липня внаслідок несприятливих погодних умов (зливи, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, знеструмлено 22 населених пункти у двох областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС України, у Волинській без електропостачання залишилися 18 н.п., у Черкаській – 4.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.