На Волині та на Черкащині знеструмлено 22 населених пункти
10:21, 12 липня 2012Країна
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В ніч з 11 на 12 липня внаслідок несприятливих погодних умов (зливи, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, знеструмлено 22 населених пункти у двох областях України.
Як повідомляє прес-служба МНС України, у Волинській без електропостачання залишилися 18 н.п., у Черкаській – 4.
До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.
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