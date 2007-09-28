Вчені зробили сенсаційне відкриття: голодування подовжує життя. Дослідникам вдалося відкрити у ссавців два гени, клітин, що відповідають за тривалість життя. Над цим працювали американські вчені з медичної школи Гарварду, медичного коледжу університету Корнелла і національного інституту охорони здоров`я США.

Уже давно було відомо, що процес голодування може продовжити життя гризунів удвічі. А недавно було встановлено, що у черв`яків-нематод також є ген продовження життя. Це питання так зацікавило вчених, що вони вирішили краще вивчити людський організм і все-таки знайти рецепт від старості.

Під час експерименту дослідники встановили, що клітина, піддававшись різним стресам, пов`язаним з голодуванням зокрема, функціонує трохи інакше. Виявляється, якщо людина дотримується дієти або обмежує кількість калорій, то гени групи Sirtuin починають оптимізувати процеси організму на виживання, а це у свою чергу перешкоджає процесам старіння.

Так, один із генів проти старіння SIRT1 був повністю вивчений професіоналами у сфері медицини. Рік тому Девід Сінклер зміг довести, що цей ген впливає на тривалість життя. Це відбувається завдяки стимуляції його ресвератролом – молекула, яка міститься в червоному вині.

Під час останнього дослідження доктор Девід Сінклер і його колеги Ентоні Сов і Рафаель де Кабо змогли з`ясувати, що є ще два гени SIRT3 і SIRT4, які визначають тривалість життя клітин.

Так, від функціонування SIRT3 і SIRT4 може залежати, як довго проживуть мітохондрії – клітини, які відповідають за довголіття і здоров`я.

Учені змогли також пояснити механізм роботи цих генів. Клітина, що зазнає стресу під час негативного впливу зовнішніх чинників, активізується ген NAMPT. Він через ланцюжок речовин, які синтезуються, активізує внаслідок цього гени, що зрештою, підвищує активність SIRT3 і SIRT4. Ці гени у свою чергу впливають на роботу клітини таким чином, що вона починає інтенсивно виробляти ферменти, які збільшують потужність мітохондрій. Таким чином, енергія, яку виробляє клітина, збільшується, а процес її старіння стає сповільненим.

У майбутньому, на основі цих відкриттів, учені планують створити ліки, які допоможуть уникнути передчасного старіння. Такий препарат у свою чергу зможе допомогти в боротьбі з такими захворюваннями як рак і цукровий діабет.

Проте не все так гладко, як здається на перший погляд. Ахіллесовою п`ятою вчених є те, що клітини, які вивчалися, голодували всього впродовж двох днів. Зараз дослідники хочуть отримати результати після більш тривалих термінів дієти клітин.

utro.ua