Чим відлякують українські курорти

Все більше українців незадоволені відпусткою, яку вони провели на вітчизняних курортах.

Цьогоріч 47% респондентів, опитаних порталом hh.ua, збиралися провести свою відпустку на пляжах Криму та Одеси. І як повідомляє газета"Сегодня", багато хто про це вже пошкодував.

«Ми вибрали пансіонат в Євпаторії через інтернет. Сервіс і пляжі будинки відпочинку нам розписали у райдужних барвах. Коли приїхали, зрозуміли, що замість красивих картинок нас чекав звичайний «совок», - розповіла киянка Дарина. - Номер ми зняли за 630 грн на добу, в ньому немає ні інтернету, ні фена, ні чайника. І попередили, що за використання чайника - штраф 200 грн. Напевно, щоб ми ходили в їх кафе. А інших кафе і ресторанів поруч з базою не було, навіть кіосків з хот-догами! Пляжу в пансіонаті свого теж немає, хоча нам обіцяли. Ми ходили на платний - 20 грн з людини. Тільки з нього і тішилися - чистий, вода прозора, і людей, на подив, не багато».

За словами Дарини, це був їх перший досвід відпочинку в Євпаторії: «Більше сюди ні ногою!».

Відгуки з ПБК кращі. «Ми були в Ялті. Пляж чистий і акуратний, є урни, шезлонги. В минулому році ми відпочивали тут же і берег моря був брудний, а зараз його привели до ладу, - говорить киянка Ірина. - Правда, було складно знайти місце, де можна лягти позасмагати. Приходили о пів на дев`яту ранку, і практично весь пляж був забитий!».

На одеських пляжах було вільніше. «Народу на пляжах менше, ніж у минулому році. Принаймні, мені так здалося, - каже киянка Юлія. - А от з пристойними недорогими кафе була проблема. Пиво нам могли нести півгодини, а в салаті ми знайшли риб`ячу луску».

На Азовському узбережжі взагалі воюють за кожного туриста. «Ми відпочиваємо на Бердянській косі. Вибирали номер вже після приїзду, тому що знали, що відпочиваючих тут буде не багато. Так і вийшло, за кожного туриста борються, - ділиться з нами донеччанка Юлія. - На одній з баз відпочинку нам запропонували економ-варіант - кімнату для двох за 500 грн. Але побачивши наші кислі обличчя, мовляв, дорого, - відразу зробили знижку 10%. Пляж на диво чистий». Юлія каже, що до відпочинку підготувалися грунтовно - привезли з собою продукти: «На березі моря завжди невиправдано дорого. Приміром, чебурек коштує аж 10 гривень! В минулому році був 4».