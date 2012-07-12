"Швидка" забрала дівчину, що голодувала біля Українського дому
16:45, 12 липня 2012Країна
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Не їла шість днів
«Швидка допомога» госпіталізувала дівчину, яка брала участь в акції голодування на захист української мови, що проходить біля Українського дому у Києві.
Як повідомила кореспондента УНІАН інша учасниця голодування, яка продовжує залишатися на сходах Українського дому: «Дівчині декілька останніх днів було погано, а сьогодні вона втратила свідомість і за рекомендацією лікарів її відвезли до лікарні».
За її словами, госпіталізована є однією з ініціаторів голодування і разом з іншими голодувала упродовж шести днів.
У даний час біля Українського дому голодують 10 осіб.
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