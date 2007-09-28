Часті простуди тренують імунітет?

13:54, 28 вересня 2007
Країна
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Контакти з вірусами стимулюють розвиток імунної системи

На думку американських лікарів-педіатрів і учених Орегонського університету, часті контакти з вірусами і бактеріями під час простуди стимулюють правильний розвиток імунної системи.

Тому у дітей, які не відвідують дошкільні заклади і позбавлені такої стимуляції, може сформуватися неадекватна реакція назустріч інфекції. Ці малюки частіше страждають на алергічні захворювання. Алергенами для них є продукти життєдіяльності мікробів.

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