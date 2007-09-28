192 сенсори визначають місце та розмір пухлини

Новий прилад ”Шуе тач” може виявити проблеми молочної залози в 15-річних дівчат. Онкологи цей апарат називають ”Палець”. Він безпечний. Не опромінює організм, як при мамографії. Лікарі кажуть, що можна перевіряти молочну залозу хоч щомісяця.

”Палець” розробили американські вчені два роки тому. Пристрій схожий на ноутбук. Знизу прикріплена залізна панель. За допомогою дроту під’єднується невеликий апарат, схожий на брусок, з датчиками, що сканують грудь.

"На голівці розташовано 192 сенсори, — розповідає лікар-онколог Олександр Семенчук. — Частина визначає місце новоутворення, решта — розміри пухлини".

Прилад виявляє 5-міліметрове новоутворення, тому ідеально підходить для ранньої діагностики. На екрані лікар бачить розмір, форму пухлини й може визначити її щільність.

"Ще одна перевага — компактність. Із ним зручно виїхати на профогляд, наприклад, на велике підприємство, — пояснює Семенчук. — Щоб його налаштувати, достатньо увімкнути в розетку. У наборі з приладом є міні-принтер, на якому роздруковують знімок".

На ” Шуе тач” медики радять робити перше обстеження. Якщо він покаже ущільнення, то направлятимуть на мамографію чи ультрасонографію. Там визначать, чи пухлина злоякісна.

Щороку на рак молочної залози захворює 16 тис. українок. Це найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок після 50 років.

"Нині майже в кожній області є мамограф, — каже Ігор Пономарьов, лікар відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини АМНУ. — Проблема в тому, що жінки не приходять на огляди й недуга прогресує".

Пройти діагностику на ”Шуе тач” можна з жовтня цього року. Один стоятиме у столичній лікарні, інший у Борисполі, у поліклініці ”Макс-Велл”. Пенсіонерів та інвалідів прийматимуть безкоштовно. Для інших така діагностика коштуватиме 20 грн.

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