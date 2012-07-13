Погода на вихідні: +32 і сильні зливи

У Києві та області вночі та вдень без опадів. Температура вночі 15-17 градусів, вдень 26-28. Вітер західний, південний, 5-10 м/с.

Протягом доби 14 липня в західних, східних областях України, а також місцями на Житомирщині та в Криму атмосферні фронти обумовлять зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с, на решті території країни без опадів.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, в середньому по Україні температура повітря становитиме вночі 13-17 градусів, вдень 23-28; в центральних, східних областях і на півдні вночі 15-24, вдень 26-32 градуси.

У північних областях лише вночі у Житомирській області пройдуть зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с, вдень опадів не очікується. Температура вночі 14-17 градусів, вдень 25-27. Вітер південно-західний, північно-західний, південно-східний, 5-10 м/с.

У південних областях вночі і вдень без опадів, лише в Криму зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-24 градуси, вдень 27-32. Вітер північний, південно-східний, 5-10 м/с.

У східних областях вночі без опадів, вдень лише на Луганщині пройдуть зливи, грози, град. Температура вночі 15 - 20, вдень 26-30 градусів. Вітер північно-західний, північно-східний, 5-10 м/с.

У західних областях вночі і вдень зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-17 градусів, вдень 23 - 28. Вітер південно-східний, південно-західний, 5-10 м/с.

У центральних областях вночі і вдень без опадів. Температура вночі 15-17 градусів, вдень 27-30. Вітер північно-західний, північно-східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Погода на курортах Криму 14 липня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-20 градусів, вдень 30-32.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Євпаторії і Феодосії 24 градуси, у районі Севастополя і Ялти 25, в районі Одеси +27 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 14 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві зливи, грози, град. Температура вночі 14-16 градусів, вдень 25-26. Вітер переважно південно-західний, південно-східний, 5-10 м/с.