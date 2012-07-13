Закуплені під Євро-2012 «швидкі» вже розпродують

"Швидкі" приїхали в Україну ще за два тижні до початку Євро-2012, але й досі простоюють на автомайданчику.

На задньому дворі одного зі столичних автосалонів журналісти програми "Гроші" знайшли закуплені державою під Євро-2012 імпортні "швидкі".

Поки щодня десятки українців помирають, так і не дочекавшись такої необхідної медичної допомоги, цілі ряди новеньких Пежо Боксер простоюють на околиці Києва, пише ТСН.

За словами менеджера автосалону, власник автівок – Міністерство охорони здоров`я. Машини завезли сюди за 2 тижні до Євро 2012. Накладні, в яких стоїть кінець травня, це підтверджують.

Журналісти припустили, що державні машини ховають на задньому дворі приватного автосалону не просто так, і звернулися до працівників салону з проханням посприяти у купівлі автівок.

Через пару годин із журналістами зв`язався продавець Сергій, який розповів, що якщо зрозуміє, якою спецтехнікою потрібно нашпигувати авто, то скаже у скільки обійдеться швидка.