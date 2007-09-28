Польські лікарі оголосили голодування

У Польщі голодують десятки лікарів, а через три дні декілька тисяч із них залишать робочі місця.

Міністр охорони здоров’я Польщі Збігнев Реліга звернувся до лікарів з проханням не залишати робочі місця 1 жовтня – цього дня з роботи в польських лікарнях звільняються близько 3 тисяч лікарів.

«Лікар не може працювати стільки годин, скільки працюємо ми, якщо хоче як слід лікувати людей. А ми вимушені, щоб заробляти. Хай платять гідну зарплату», - сказав доктор Ян Врубель із лікарні в місті Радом, де лікарі у четвер оголосили голодування протесту.

До голодування приєдналися також лікарі з психіатричної клініки у Варшаві і лікарні в містечку Коньські. За словами тих, що голодують, дирекції лікарень говорять, що їх можуть призвати до армії і, як військових лікарів, що знаходяться у запасі, послати в ті ж лікарні. Міністерство оборони спростовує ці заяви, а пацієнти лікарень побоюються того, що їх нікому буде лікувати.

«Я дуже боюся, мені щойно вирізали злоякісну пухлину і попереду реабілітація. Молоді ще можуть поїхати в інше місто, а нам – людям похилого віку - кінець», - сказала пацієнтка Радомської міської лікарні.

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