Погода в Україні на вихідні

Завтра, 14 липня, в Україні утримається мінлива хмарність, істотних опадів не очікується.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише в західних областях, в Криму та Приазов`ї, вдень місцями і в більшості північних областей очікуються короткочасні дощі.

Вітер на Лівобережжі північно-західний, на решті території південно-східний, південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів 20-23°; вдень 25-30°, у південній частині та в Приазов`ї місцями 31-34°, в Карпатах та горах Криму 18-23°.

У Києві та Київській області вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 13-18°, вдень 25-30°; у Києві вночі 14-16°, вдень 27-29°.

Сьогодні, 13 липня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-27°, в Дніпрі біля Києва - 25°.