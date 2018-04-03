На лікування онкохворих дітей в Україні потрібно 138 млн грн на рік

На стовідсоткове покриття потреб онкохворих дітей в Україні потрібно близько 138 мільйонів гривень на рік.

Про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявила завідувач Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку «Охматдит», головний спеціаліст МОЗ із спеціальності «Дитяча гематологія» Світлана Донська.

За її словами, цього року виділено державою 90 мільйонів, різницю між потрібним та наявним вдається покривати за допомогою волонтерських організацій.

«У нас з того часу як почали працювати волонтерські організації дуже багато позабюджетного фінансування закривалося. Минулий рік ми «пережили» завдяки активності спонсорів,» - зазначила С.Донська.

За словами директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Світлани Осташко, навіть найбагатша країна світу не в змозі забезпечити повне фінансувасння лікування дітей з онкогематологічними захворюваннями

«З 2006 року була прийнята державна програма «Дитяча онкологія». Бюджету, який виділяється не вистачає. Але, зважаючи на пріоритети та актуальність, минулого року було виділено понад 50 млн грн, цього року – 90 грн. Звичайно, потреба значно більша. Батьки залучають благодійників щоб придбати необхідні ліки,» - зазначила С.Осташко.

Вона поінформувала, що в Україні розроблено та затверджено клінічні протоколи, як і у європейських країнах, відповідно до цих протоколів клінічна хіміотерапія забезпечується дороговартісними препаратами.

«Цього року закуповуються препарати по 42 позиціях, найбільш дороговартісні, щоб зменшити навантаженні і громадські організаці, і на батьків,» - сказала С.Осташко.

Начальник Управління планування, фінансування, моніторингу централізованих та конкурсних закупівель МОЗ України Галина Довганич запевнила, що на сьогодні закупівлі ідуть у поточному режимі.

«Щодо дитячої онкології бюджетом передбачено 90 млн. Дана сума недостатня, щоб забезпечити стовідсоткову потребу. На сьогодні проведено процедури вже укладено договорів на 63 мільйони. Поставка передбачена і у липні, і у серпні, і у вересні,» - сказала Г.Довганич.

За її словами, поставки в договорах передбачені з урахуванням залишків минулого року - близько 30%.

«На зараз ми не бачимо проблематичних точок щодо нестачі ліків. Якщо у нас виникає нестача ліків в тому чи іншому закладі, до нас (у МОЗ - УНІАН) звертаються і ми здійснюємо перерозподіл,» - сказала Г.Довганич.

У свою чергу С.Донська також розповіла, що діти з онкогематологічними хворобами в Україні «почали одужувати з 90-х років», коли наші лікарі взяли на озброєння німецькі протоколи лікування.

«Незважаючи на те, що нас звинувачували, що ми за німецькі гроші робимо експерименти над українськими дітьми, почали піднімати кількість пролікованих і рівень. В Україні сотні дітей одужали і вже народили своїх дітей,» - зазначила лікар.

За її словами, на сьогодні в Україні рівень одужання дітей з онкогематологічними хворобами – 71 %.

«Крім трансплантації кісткового мозку, ми в нашій країні можемо зробити все. Незважаючи на те, що лікування «нашого» захворювання коштує сотні тисяч гривень.

Треба працювати усім на одну мету – одужання дитини. І не воювати, не вияснити хто, де, який…хто політик, хто не політик. Я завжди казала батькам, якщо ви думаєте, що ви по одну сторону барикад, а лікарі – по іншу, то на цій барикаді сидить хвороба і посміхається. І ніякого результата не буде,» - переконана С.Донська.

«Лікарі не просто «вінтікі», які щось виконують, і ми люди, які просто дають ліжко комусь, а комусь не дають. Сьогодні у нас на 70 ліжках лежать 78 дітей і жодного додаткового приставного вже поставити не можемо. Я не можу підійти і викинути дитину, яка капає хіміотерапію,» - наголосила лікар.

Щодо наявності медикаментів, С.Донська підкреслила, що на сьогодні на складі Охматдиту - 28 позицій ліків, закуплених коштами Опікунської ради, 36 позицій - без факторів сгортанні для гемофіліків, які теж там стоять, те що лишилося з державних закупівель.

Як повідомляв УНІАН, представники громадських організацій і волонтери, які опікуються важкохворими дітьми, заявили про критичну ситуацію із поставками ліків за державною програмою «Дитяча онкологія та онкогематологія». Вони надіслали відкритого листа на ім`я Президента України Віктора Януковича, прем‘єр-міністра України Миколи Азарова та міністра охорони здоров‘я Раїси Богатирьової.

Автори листа звернули увагу керівництва країни, що з переліку медпрепаратів, які закуповує МОЗ, в областях зараз відсутні 90%-95% ліків, а в Центрі дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку «Охматдиту» – 80%. Переважної більшості критично необхідних препаратів не залишилось взагалі, що унеможливлює лікування сотень маленьких пацієнтів по всій Україні.

У листі підкреслюється, що онкологічні хвороби, особливо у дітей, сьогодні успішно лікуються, проте графік лікування є критично важливим для досягнення ремісій. У разі відсутності ліків цей графік неможливо дотримати, а отже, життя дітей є під серйозною загрозою.

За даними громадських і волонтерських організацій-підписантів листа, наразі у дитячих лікарнях критично бракує таких ліків як: екворал, таргоцид, глівек, кансидаз, коломіцин, темодал, атгам, карбоплатин, флудабін, віфенд тощо.

Також громадські організації наголошують, що до цього часу ще не пройшли тендери на закупівлю тімоглабуліна і аспарагінази, антикоагулянта і багатьох виробів медичного призначення, зокрема, сетів і фільтрів для переливання плазми, тромбоконцентрату тощо.