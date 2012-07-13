Україна заборонила ввезення птиці з Китаю

В Україні вводиться заборона на ввезення птиці, продукції і сировини з неї з провінцій Ганьсу, Ляонін, Юньнань, Тибетського автономного району, Нінся-Хуейського і Сіньцзян-Уйгурського автономних районів і острова Тайвань КНР.

Це передбачено розпорядженням головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 13 липня 2012, повідомила прес-служба відомства.

Наголошується, що заборону введено у зв`язку з реєстрацією захворювання птиці високопатогенним грипом на адміністративних територіях КНР.