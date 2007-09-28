У психіатричній лікарні б`ють пацієнтів

8 вересня медична сестра Святошинського психоневрологічного інтернату для жінок Інна Булах побила пацієнтку Пахомову.

Про це повідомили в прес-службі правозахисника Едуарда Багірова.

Унаслідок побоїв Пахомова була доставлена бригадою швидкої допомоги в Інститут нейрохірургії, де їй зашили рвану рану на голові.

За розпорядженням директора інтернату Тінок О.О., Пахомова була поміщена в ізолятор інтернату під строгою забороною допуску до Пахомової будь-яких осіб. Працівникам інтернату директор наказала говорити родичам Пахомової, що рана – наслідок бійки підопічних інтернату.

9 січня 2007 року в цьому ж інтернаті молодшою медичною сестрою Старожук була побита підопічна гр. Лімперт Л.Л. Після побиття Лімперт почувала себе погано і 19 серпня 2007 року померла. За фактом смерті Лімперт органами прокуратури і міліції проводилися розслідування. Факти нанесення легких тілесних ушкоджень знайшли своє підтвердження, але кримінальну справу збуджено не було, у зв`язку з відсутністю заяви потерпілої.

Як відомо, відповідно до норм чинного законодавства, особи, страждаючі психічними розладами і обмежені судом у дієздатності, не можуть звертатися в органи міліції і прокуратури, а в їх інтересах можуть звертатися лише опікуни вказаних осіб, а також медпрацівники лікувальної установи.

Правозахисник Едуард Багіров вважає, що беззаконня з боку медперсоналу Святошинського психоневрологічного інтернату відносно хворих є наслідком халатності головного лікаря інтернату і відсутності контролю з боку Управління охорони здоров`я м. Києва.

Київський портал