Щороку фармгіганти випробовують на українцях 300 нових ліків

Лише минулого року у таких дослідженнях узяли участь 30 тисяч українців, повідомили у Мінохоронздоров`я.Щороку на українцях світові фармацевтичні гіганти випробовують близько 300 нових медичних препаратів.

На сьогоднішній день у країні працює близько 30 фірм, які роблять бізнес на тестуванні нових ліків, розповіла Фокусу директор однієї із таких компаній ClinStar Ukraine Олександра Скоробогатько.

Фірми виконують замовлення таких фанмацевтичних компаній, як GlaxoSmithKline, Pfizer, Hoffmann-La Roche, Bayer, Nycomed, AstraZeneca, зазначає ТСН.

На розробку одного медичного препарату ці концерни витрачають нерідко більше мільярда доларів. Проте компанія-тестувальник отримує лише від 30 до 100 тисяч доларів, а "піддослідним", які беруть участь у дослідженні, узагалі дістається лише тисяча доларів, або просто оплачується лікування.

"Світових фармацевтів в Україні приваблює низька плата добровольцям, а також більша готовність людей ризикувати здоров`ям заради грошей", - пояснила рекрутер компанії Recruit Alliance Ганна Толкач, яка підбирає лікарів для таких проектів.

Добровольців для тестування знаходять серед тих, хто стоїть на обліку у медичних закладах за певною хворобою. При цьому обов`язковою умовою для участі є офіційне та свідоме рішення хворих. Добровольцям розписують яскраві перспективи майбутнього зцілення, проте результати оголошують лише якщо є позитивна динаміка. В інших випадках інформація замовчується, або засекречується. Клінічні випробовування - це єдина можливість для більшості українців отримати якісну та безпечну меддопомогу, яка відповідає світовим стандартам. Проте інколи препарати не дають ніякого ефекту, або навіть мають негативний вплив на здоров`я аж до летальних випадків", - розповів виконуючий обов`язки гендиректора Державного експертного центру Мінздоров`я Анатолій Морозов.

Загалом, за світовими мірками, досліджень в Україні проводиться небагато - в середньому 100-150 на рік. Згідно з даними Мінохоронздоров`я, країна займає 30 місце за кількістю таких тестів (для порівняння: у США - 5000, Німеччині - 1020, Канаді - 944)