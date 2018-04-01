Політичні ігри навколо реанімобілів

Українці вже звикли, що під час політичних баталій в хід ідуть будь-які методи. На світ Божий витягуються і притягуються за вуха такі несусвітні речі, що й у сні не насниться. У політику домішуються проблеми кумівських і дружніх стосунків, ба навіть власне здоров’я політиків, що взагалі для порядної людини було і залишається за семи замками.

Чи могли б коли ми подумати, що яблуком політичного розбрату стануть автомобілі швидкої допомоги? Але в нашій країні, виявляється, і таке можливо.

Позавчора віце-прем’єр-міністр Дмитро Табачник звинуватив деяких керівників області в саботажі, щодо розподілу автомашин швидкої допомоги. Серед «неслухняних» та недалекоглядних були названі й керівники Вінницької області. Свій палкий виступ він підкріпив фразою: «Такого дикунства не бачив ніхто».

Наступного дня голова Вінницької облдержадміністрації Олександр Домбровський ці слова пана Табачника переадресував назад і сказав, що заява урядовця є повною нісенітницею, більше того – відвертою брехнею.

Відтак він розповів про хронологію подій навколо отримання 11 машин швидкої допомоги для Вінниччини. За його словами, наприкінці тижня 21 вересня обласне управління охорони здоров’я отримало наказ профільного міністерства, датований ще 19.09 07 р. про розподіл автомобілів швидкої медичної допомоги, закуплених у централізованому порядку в поточному році. А в понеділок управління отримує факс без «пізнавальних» знаків, в які саме села потрібно надіслати ці автомашини.

"Начальник управління Олександр Жупанов, - каже Олександр Домбровський, - зателефонував до Міністерства з’ясувати причини такого розподілу. На що йому там дали відповіді, що рішення це політичне і до виборів автомашини потрібно вручити".

Обласна влада з таким станом речей не погоджується і вважає, що саме область має вирішувати, якому селу найнеобхідніше в першу чергу надати автомашини. Тому й надіслало до Міністерства свої пропозиції. Та відповіді до цього часу немає. Але виник великий політичний скандал, на якому партії перед виборами знову намагаються заробити собі бали.

Олександр Домбровський відкидає звинувачення Дмитра Табачника і вимагає, аби він вибачився перед областями, яких звинуватив у саботажі.

Чим закінчиться ця далеко не проста історія? Чи вдасться Вінницькій області отримати цих одинадцять автомашин, які так чекають у віддалених районах області? Адже передвиборні перегони закінчаться, і в понеділок 1 жовтня про них можуть забути? Як і про безліч інших обіцянок.

Галина Чорна, Вінниця