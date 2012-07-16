На Україну насувається холодний атмосферний фронт

Погода в Києві і області: вночі і вдень короткочасні дощі, грози. Температура вночі знизиться до 12-14 градусів, вдень похолоднішає до 20-24. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

17 липня погоду в Україні зумовить холодний атмосферний фронт, що переміщається із заходу на схід країни.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, в більшості областей очікуються зливи, грози, град, шквали 15-20 м / с.

Погода в північних областях: вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-15 градусів, вдень похолоднішає до 20-24. Вітер північно-західний, 5-10 м /с.

Погода в південних областях: вночі і вдень зливи, грози, град, шквали, 15-20 м/с. Температура вночі 16-24 градуси, вдень 26-29. Вітер південно-західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в східних областях: вночі і вдень зливи, грози, град, шквали, 15-20 м/с. Температура вночі 17-19, вдень 24-29 градусів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Погода в західних областях: вночі і вдень короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали 15-20 м / с. Температура знизиться вночі до 8-12 градусів, вдень до 17-23. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в центральних областях: вночі і вдень зливи, грози, град, шквали, 15-20 м/с. Температура вночі 14-19 градусів, на Вінничині похолодає до 10-13, вдень 23-27 градусів. Вітер південно-західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Погода на курортах Криму 17 липня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії зливи, грози, місцями град, шквали, 15-20 м / с. Вітер північно-західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-20 градусів, вдень 29-30.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Феодосії +25 градусів, у районі Євпаторії, Севастополя та Ялти 26, в районі Одеси +27 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 17 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-11 градусів, вдень 21-22. Вітер північно-західний, південно-західний, 5-10 м/с.